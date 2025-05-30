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أحمد جودة - القاهرة -

أبدى لاعبا منتخب الإكوادور لكرة القدم جون يبواه وبيرفيس إستوبينان اقتناعهما بإمكانية الفوز على البرازيل في جواياكيل (الإكوادور)، وإفساد بداية مشوار المدرب كارلو أنشيلوتي مع "راقصي السامبا".

الإكوادور تتوعد البرازيل.. وتراهن على إفساد حفل أنشيلوتي

ويدرك كل من يبواه وإستوبينان أن الفوز على منتخب البرازيل سيضمن تأهل الإكوادور إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وتتصدر الأرجنتين ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 بـ31 نقطة، تليها الإكوادور في الوصافة بـ23 نقطة، ثم تأتي أوروغواي والبرازيل وباراغواي في المراكز من الثالث إلى الخامس- على الترتيب- بنفس الرصيد (21 نقطة) مع فارق الأهداف.

وصرح إستوبينان لاعب برايتون الإنجليزي لدى وصوله إلى جواياكيل- المدينة المضيفة لمواجهة "السيليساو"- الأربعاء: "حسابيًا، الأمر ليس محسومًا، لكننا نريد أن تكون هذه المباراة بمثابة مفاجأة".

وقال يبواه، لاعب فينيسيا الإيطالي الذي يبرز كأحد الخيارات أمام الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي مدرب الإكوادور ليحل محل إينر فالنسيا ريثما يتعافى الأخير من الإصابة: "أريد الفوز على البرازيل".

ودعا إستوبينان إلى تقديم مباراة رائعة في جواياكيل، قائلًا: "أدعو الجماهير إلى دعمنا، كما فعلوا دائمًا، والاستمتاع بهذه المباراة الرائعة".

وتقام مواجهة الإكوادور والبرازيل مساء الخامس من يونيو (حزيران) المقبل على ملعب مونومنتال بانكو بيتشينشا في الجولة الخامسة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، وبعدها بخمسة أيام، ستواجه الإكوادور بيرو في ليما.

وعلى الرغم من أن المدرب لم يُعلن قائمة الفريق بعد، فإن جونزالو بلاتا وإينر فالنسيا، لاعبي فلامنغو وإنترناسيونال البرازيليين على التوالي، وليوناردو كامبانا لاعب نيو إنغلاند ريفولوشن الأمريكي، موجودون بالفعل في مدينة جواياكيل الساحلية. ويتعافى ثلاثتهم من إصابات متباينة.