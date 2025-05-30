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أحمد جودة - القاهرة -

يعيش عثمان ديمبيلي موسمه الأفضل على الإطلاق، بعدما قاد ​باريس سان جيرمان​ إلى لقب ​الدوري الفرنسي​ للمرة الرابعة تواليًا، بالإضافة إلى التتويج بكأس فرنسا والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلانو.

«ديمبيلي»: الفوز بدوري الأبطال أولوية أمام الكرة الذهبية

ومع تسجيله 33 هدفًا وتقديمه 11 تمريرة حاسمة هذا الموسم، يُعد ديمبيلي من أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية، لكن تركيزه الأوّل يبقى على اللقب الأوروبي.

في تصريحات لــ TNT Sports، أكّد النجم الفرنسي أنّ الفوز بدوري الأبطال أهم لهُ من الكرة الذهبية، فاللّقب الجماعي أفضل من الفردي حسب رأيه.

وتستعد ميونيخ لاستضافة نهائي دوري الأبطال بين إنتر ميلانو وباريس سان جيرمان يوم السبت من هذا الأسبوع.