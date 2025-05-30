نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور يكشف كواليس غرامة المليون وتصرفه مع مدرب بيراميدز: بذلنا 200% من جهدنا بعد صدمة صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، عن تفاصيل العقوبة المالية التي وقعت عليه مؤخرًا بقيمة مليون جنيه، موضحًا أنها جاءت نتيجة انفعاله عقب مباراة فريقه أمام ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن ما حدث كان لحظة غضب وانتهى سريعًا داخل غرفة الملابس، وقدم اعتذاره مجددًا لقائد الفريق محمد الشناوي.

وقال عاشور، خلال تصريحات عبر قناة MBC مصر 2: "أنا شخص بطبعي صريح، وبعد مباراة ستاد أبيدجان التي لم أشارك فيها وشعرت خلالها بإحباط كبير، صدر مني رد فعل انفعالي لم يكن مناسبًا، خاصة تجاه الشناوي، الذي أعتبره أخي الكبير. أعتذرت له بالفعل، وأكرر اعتذاري الآن، وكل تركيزي حاليًا منصب على النادي الأهلي، تدريباتي ومبارياتي فقط".

تطور بدني ومستوى متصاعد

وأشار عاشور إلى العمل البدني المكثف الذي خضع له منذ بداية الموسم، قائلًا: "اشتغلت على تطوير لياقتي البدنية بشكل كبير مع الكابتن إسلام جمال، وهو حاليًا ضمن الطاقم البدني لنادي بيراميدز، لكن علاقتي به بدأت قبل ذلك، وكان لي دور كبير في ظهوري بمستوى بدني مميز خلال الموسم".

تجربة صن داونز ودافع الانتصار

وتحدث عاشور عن مواجهة ماميلودي صن داونز في جنوب إفريقيا قائلًا: "كانت أول مرة ألعب هناك، وكنت مصمم ألا نخرج خاسرين. بذلنا مجهودًا ضخمًا، وكل اللاعبين كانوا في قمة التركيز. أما في مباراة العودة بالقاهرة، فالأحداث لم تسر كما كنا نريد، ولكن هذا هو حال كرة القدم، وكان علينا أن نوجه تركيزنا الكامل للفوز بالدوري".

وأضاف: "بعد تلك المباراة، تعاهدنا على بذل كل ما لدينا، ولو كانت طاقتنا 100%، فقد قدمنا 200% في كل المباريات التالية، وكان لا بد من رد فعل قوي أمام بيراميدز، وهو ما حدث بالفعل في الدقيقة الأخيرة بهدف التعادل، لأن تلك المباراة لم يكن مقبولًا أن تنتهي دون أن نُظهر شخصية الأهلي".

روح الفانلة الحمراء

وعن لقطة دخوله في مشادة مع مدرب بيراميدز بعد هدف التعادل، قال عاشور: "بعد هدفنا، تبقّت دقيقة واحدة، والمدرب نزل إلى الملعب وأضاع وقتًا كان من الممكن أن نسجل خلاله هدفًا ثانيًا. أنا لم أوجه له حديثًا، فقط طلبت منه الخروج لأنه أخر اللعب. نحن في الأهلي نلعب حتى اللحظة الأخيرة، لا يوجد ما يُسمى بالاستسلام".

الزمالك والدوري.. لم نفقد الأمل أبدًا

وفي ختام تصريحاته، علّق عاشور على الجدل الذي أُثير بعد مباراة الزمالك، والتي لم تُلعب في موعدها، قائلًا: "كانت هذه أول مرة نكون فيها، كجهاز فني ولاعبين، في قمة الحماس لمواجهة الزمالك. حاولنا بكل الوسائل خوض المباراة، وبحثنا عن أكثر من حل للسفر وخوض اللقاء، لكن القرار النهائي كان بيد الإدارة. ولم نشعر أبدًا أن الدوري قد ابتعد عنا، لم نفقد الأمل في أي لحظة، وكنا نؤمن بأن البطولة ما زالت في الملعب".