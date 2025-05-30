نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور يكشف كواليس أزمته مع الشناوي ويؤكد: "تعلمت من الموقف كثيرًا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، عن تفاصيل الواقعة التي تسببت في توقيع غرامة مالية عليه مؤخرًا من قبل إدارة الفريق، مؤكدًا أنها كانت نتيجة انفعاله عقب إحدى المباريات الإفريقية التي لم يُشارك فيها، موضحًا أن ما حدث مع قائد الفريق محمد الشناوي كان مجرد لحظة غضب تم احتواؤها سريعًا داخل غرفة الملابس.

وقال عاشور، خلال استضافته في برنامج "الكورة مع فايق": "بعد مباراة إفريقية كنت خارج قائمة التشكيل، وكابتن كولر بلغني قبل اللقاء وقال لي (أنت معانا، لكن مش هتلعب)، وبعد المباراة كنت منفعل بسبب حماسي الزائد وخرج مني تصرف مش في مكانه".

وتابع: "حصل شوية شد بيني وبين كابتن الشناوي، وده كان رد فعل لحظي بسبب الضغوط، وأنا بالفعل زودتها شوية، لكن الموقف خلص بسرعة، وقدمت اعتذاري أكتر من مرة، وبكرر اعتذاري له على الهواء، لأنه قائد كبير وبنحترمه جميعًا، ودائمًا بيدعم الفريق وواقف في ضهرنا".

التركيز مستمر والموقف لم يؤثر

وأكد عاشور أن هذه الحادثة لم تؤثر إطلاقًا على تركيزه داخل الملعب أو التزامه تجاه الفريق، موضحًا: "الموضوع انتهى في وقته، ومفيش حاجة اسمها خلاف كبير. أنا مركز جدًا في تدريباتي ومبارياتي، وكل تفكيري مع الفريق فقط، ومليش أي علاقة بأي أمور تانية خارج الملعب".

الأهلي فوق الجميع

واختتم عاشور حديثه بالتأكيد على روح الانضباط داخل النادي الأهلي، قائلًا: "في الأهلي، كلنا شغالين لهدف واحد، وأي خلاف بيحصل بيتحل جوه البيت، بمنتهى الاحترام. الأهلي دايمًا فوق أي شخص، والموقف ده كان درس كبير ليا، وخرجت منه بفايدة كبيرة على المستوى الشخصي والمهني".