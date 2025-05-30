نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور: زيزو هنأني بعد الفوز بالدوري.. وهذه رسالتي لميسي قبل كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبّر إمام عاشور، نجم وسط النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ45 في تاريخه، كما تحدث عن احتمالية انضمام أحمد سيد زيزو إلى القلعة الحمراء، ومواجهة الأسطورة ليونيل ميسي في كأس العالم للأندية 2025.

وفي تصريحات تلفزيونية لقناة MBC مصر 2، قال عاشور: "زيزو أخي الكبير، تربطنا علاقة قوية داخل وخارج الملعب، هو لاعب مميز ويمتلك إمكانيات رائعة، وإذا انتقل إلى الأهلي فسيكون مكسبًا كبيرًا للفريق، والأهلي بدوره سيمنحه الكثير من الخبرات والفرص".

وأضاف: "لقد عشت نفس الظروف التي يمر بها زيزو حاليًا، ولا أحد سيشعر بما يشعر به إلا المقربون منه، وأتمنى له التوفيق في قراراته القادمة".

وتابع: "العلاقة بيني وبينه مستمرة، وقد هنأني بعد التتويج بالدوري، وهذا دليل على الروح الطيبة بيننا".

رسالة إلى ميسي قبل كأس العالم للأندية

وبالحديث عن المواجهة المنتظرة أمام إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي، قال إمام عاشور: "مشاركتنا في كأس العالم للأندية فرصة عظيمة لإظهار اسم الأهلي عالميًا، وسنقدم أداء يليق بتاريخ وبطولات نادينا".

وعن احتمالية مواجهة ميسي، أضاف: "ميسي هو الأفضل في العالم بلا شك، لكن نحن أيضًا الأهلي، أبطال إفريقيا، والعالم يعرف من نكون. سنحترمهم كما سيحترموننا، وأقول لميسي: إحنا جايين يا ميسي!".

أزمة كسر الباب في استاد القاهرة.. عاشور يوضح

وتطرق إمام عاشور للحديث عن الواقعة التي انتشرت بعد مباراة فاركو، والتي أظهرته وهو يحاول كسر باب في استاد القاهرة من أجل الوصول إلى المقصورة.

وأوضح عاشور تفاصيل الحادثة قائلًا: "كنت أرغب في اصطحاب ابنتي من المقصورة بعد المباراة، وكانت برفقة عائلتي. طلبت من رجل الأمن السماح لي بالدخول بهدوء واحترام، لكنه رفض. لاحقًا رأيت أحد اللاعبين يدخل عائلته، فعدت لأطلب نفس الشيء وتم منعي مجددًا، فاضطررت لفتح الباب بنفسي لأخذ ابنتي كي تشاركني لحظة التتويج".

وأضاف: "في أوروبا نرى اللاعبين يحتفلون دائمًا مع أسرهم، وما حدث كان تصرفًا غير لائق من بعض الأفراد. في النهاية، رجل الأمن نفسه التقط صورة معي وأخذ قميصي، ولم تحدث أي مشكلة، وانتهى الموضوع ببساطة".