نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي فرج: زعلان على حراس نادي الزمالك.. عواد وصبحي متأثرين بمشاكل الفريق.. وإدارة حرس الحدود أعتمدت على دكتور نفساني قبل نهائي الكأس أمام الأهلي موسم 2010 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث علي فرج حارس مرمى حرس الحدود وبتروجت السابق، عن الفترة الذهبية للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، وسبب التتويج بالبطولات في تلك الفترة، كما تطرق للحديث عن مركز حراسة المرمى في نادي الزمالك في الموسم الحالي.

علي فرج: زعلان على حراس نادي الزمالك.. عواد وصبحي متأثرين بمشاكل الفريق.. وإدارة حرس الحدود أعتمدت على دكتور نفساني قبل نهائي الكأس أمام الأهلي موسم 2010

وقال علي فرج خلال تواجده ضيفا في برنامج «ستاد المحور»: "نادي حرس الحدود من الإدارات المميزة في كرة القدم المصرية، وفي جيلنا أعتمد على لاعبي منتخبات الشباب وكانت من أهم أسباب نجاح الفريق وقتها".

وأضاف فرج: "حلمي طولان وطارق العشري من أهم أسباب نجاح فريق حرس الحدود في جيلنا".

وواصل: "إدارة حرس الحدود أعتمدت على دكتور نفساني قبل نهائي كأس مصر أمام الأهلي في موسم 2010 لتحمل الضغط الجماهيري".

وتطرق للحديث عن حراسة المرمى في نادي الزمالك حيث قال: "زعلان على حراس نادي الزمالك وعواد وصبحي متأثرين بمشاكل الفريق الداخلية وعليهم التركيز في الملعب فقط".

وتابع: "محمد صبحي كان معايا في بتروجت 3 مواسم ويمتلك إمكانيات كبيرة، وعماد المندوه مدرب كبير وشرف لي أنني تدربت معه".

واختتم: "محمد عواد شاغل دماغه بالسوشيال ميديا ومستواه متأثر بشكل كبير".

