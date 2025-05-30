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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث علي فرج حارس مرمى حرس الحدود وبتروجت السابق، عن رأيه في حراس الدوري الممتاز هذا الموسم، كما شدد أن عصام الحضري هو الأفضل في تاريخ الكرة المصرية.

علي فرج: الحضري أفضل حارس في تاريخ الكرة المصرية.. ولو من إدارة الأهلي لن أوافق على رحيل مصطفى شوبير

وقال علي فرج خلال تواجده ضيفا في برنامج «ستاد المحور»: "مصطفى شوبير حارس عند شخصية جيدة وهذا ظهر في دوري أبطال إفريقيا، ولو من إدارة الأهلي لن أوافق على رحيل مصطفى شوبير للاحتراف".

وأضاف فرج: "مصطفى شوبير قادر على حراسة الأهلي لمدة 10 سنين قادمة ولا بد أن يكون له دور مع الفريق".

وشدد: "محمد سيحا حارس كويس ولكن فرصته في الأهلي ستكون ضعيفة، ولكن لو مكان سيحا هختار الانتقال إلى الأهلي حتى لو فرصتي في المشاركة ضعيفة".

وتابع: "عصام الحضري هو أفضل حارس في تاريخ الكرة المصرية، والحضري كان يحصل على بطولة ويحتفل تاني يوم واليوم الثالث بيكون في التمرين

وكان قدوتي وكنت أحب متابعته للتعلم منه".

وواصل: "أحمد الشناوي تراجع مستواه بشكل كبير وكان قادرًا على جلب الدوري لبيراميدز، وهو من المواهب الكبيرة في تاريخ الكرة المصرية ولا أعلم سبب تراجع مستواه".

واختتم علي فرج حديثه قائلًا: محمود جاد أيضًا من الحراس المميزة جدًا، ولكن حارس المنتخب يختلف تمامًا عن حارس الأندية، وهذا سبب غياب العديد من الحراس عن التواجد مع المنتخب المصري".

