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أحمد جودة - القاهرة -

حافظ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على سجله المثالي ضد منافسيه الفرنسيين في منافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، إحدى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى.

ديوكوفيتش يحافظ على سجله المثالي ويصعد للدور الثالث في رولان جاروس

وحقق ديوكوفيتش، فوزا سهلا على الفرنسي كورنتين موتيه، بنتيجة 6 / 3 و6 / 2 و7 / 6 (7 / 1)، اليوم الخميس، في الدور الثاني للمسابقة، المقامة حاليا بالعاصمة الفرنسية على الملاعب الرملية، ليصعد إلى الدور الثالث في البطولة.

وعلى ملعب (سوزان-لينغلين) ذي الأجواء الساحرة، سعى موتيه لإضفاء الإثارة على المباراة بضرباته الساقطة الماهرة وتنوع ضرباته، مما جعل المباراة صعبة على ديوكوفيتش في بعض الأحيان، لكن خبرة اللاعب المخضرم /38 عاما/ حسمت الأمور لمصلحته في النهاية.