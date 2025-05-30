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أحمد جودة - القاهرة -

وُجّهت تهم جنائية لرجل يبلغ من العمر 53 عامًا بعد حادث صادم وقع خلال احتفالات مشجعي ​ليفربول​ بتتويج فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث صدمت سيارة حشدا من الناس وسط المدينة مساء الإثنين.

اتهام رجل بالاعتداء المتعمّد بعد دهس جماهيري في ليفربول

المُتّهم يدعى بول دويل، من سكان منطقة ويست ديربي في ليفربول، يواجه سبع تهم ومن المقرر مثوله أمام محكمة ليفربول الابتدائية صباح الجمعة.

دويل رجل أعمال وأب لثلاثة أطفال. وأسفر الحادث عن إصابة 79 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 9 و79 عامًا، فيما لا يزال سبعة أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى.