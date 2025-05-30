نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأهل جوف وأندريفا وبيجولا للدور الثالث ببطولة فرنسا للتنس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصلت الأمريكية كوكو جوف تقدمها في منافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، ثاني بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى للموسم الحالي.

تأهل جوف وأندريفا وبيجولا للدور الثالث ببطولة فرنسا للتنس

وفازت جوف، المصنفة الثانية في البطولة، على التشيكية تيريزا فالينتوفا بنتيحة 6 / 2 و6 / 4، اليوم الخميس، في الدور الثاني للمسابقة، المقامة حاليا على الملاعب الرملية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبلغت الروسية الشابة ميرا أندريفا، المصنفة السادسة، الدور الثالث للمسابقة أيضا.