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أحمد جودة - القاهرة - أكد حلمي طولان، نجم نادي الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، أن الفريق الأبيض قادر على تحقيق بطولة كأس مصر أمام بيراميدز.

طولان: الزمالك قادر على الفوز بكأس مصر..والأبيض يبقى بتاريخه وجماهيره

وقال طولان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "نادي الزمالك كيان كبير بجماهيره العظيمة ويبقى الأبيض بتاريخه وجماهيره ولاعبيه وهم قادرين على الفوز بأى بطولة".

وأضاف: "جماهير الزمالك سيكون لهم دور كبير في نهائي كأس مصر، ويجب على اللاعبين مصالحة جماهير الزمالك بالفوز بكأس مصر أمام بيراميدز".