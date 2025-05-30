الرياضة

طولان: الزمالك قادر على الفوز بكأس مصر..والأبيض يبقى بتاريخه وجماهيره

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طولان: الزمالك قادر على الفوز بكأس مصر..والأبيض يبقى بتاريخه وجماهيره

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حلمي طولان، نجم نادي الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، أن الفريق الأبيض قادر على تحقيق بطولة كأس مصر أمام بيراميدز.

طولان: الزمالك قادر على الفوز بكأس مصر..والأبيض يبقى بتاريخه وجماهيره

وقال طولان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "نادي الزمالك كيان كبير بجماهيره العظيمة ويبقى الأبيض بتاريخه وجماهيره ولاعبيه وهم قادرين على الفوز بأى بطولة".

وأضاف: "جماهير الزمالك سيكون لهم دور كبير في نهائي كأس مصر، ويجب على اللاعبين مصالحة جماهير الزمالك بالفوز بكأس مصر أمام بيراميدز".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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