نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المهدى سليمان يعلن رحيله عن الاتحاد السكندرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهدى سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندرى رحيله عن ناديه.

وكتب المهدى سليمان على صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: بعد ثلاث سنوات قضيتهم داخل نادي الاتحاد السكندرى حان وقت الرحيل.

وأضاف المهدى سليمان أنه خلال فترة وجوده فى الاتحاد السكندري عاصر لحظات جميلة وصعبة فرح خلالها كثيرًا.

واردف المهدى سليمان أنه سيظل فخورا أنه كان جزء من فريق الاتحاد السكندرى

ووجه حارس الاتحاد السكندرى الشكر لزملائه ولإدارة النادى والجهاز الفني على دعمهم له خلال فترة تواجده بالنادى.

واختتم المهدى سليمان كلامه مؤكدا أنه يحمل ذكريات طيبة خلال فترة وجوده في الاتحاد السكندرى ستظل عالقة في ذهنه متمنيًا التوفيق لزعيم الثغر.