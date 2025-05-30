طولان: طه عزت سيرحل لهذا الأمر..وهناك ازدواجية في قرارات الرابطة

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد حلمي طولان، نجم نادي الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، أداء رابطة الأندية المصرية المحترفة في إدارتها لبطولة الدوري خلال الفترة الماضية.

وقال طولان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "هناك ازدواجية في اتخاذ القرارات من رابطة الأندية والعدالة غائبة في بطولة الدوري المصري ولا يعجبني ما تقوم به الرابطة على الاطلاق وأتمنى أن تعود مسابقة الدوري تحت إشراف اتحاد الكرة".

وأضاف: " طه عزت سيرحل عن لجنة المسابقات في الموسم المقبل لأنه أصبح لا يتفق مع مصالحهم الشخصية ولأنه أيضا يريد أن يعمل بضمير وهما لا يريدون ذلك على الاطلاق".

وتابع: "من غير المعقول إقامة بطولة الدوري المصري في الموسم المقبل مكون من 21 نادي لا يوجد هذا الأمر في أي دوري بالعالم، ورابطة الأندية تضع لوائح في بداية الموسم ثم تكسرها في النهاية".

