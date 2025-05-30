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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أكرم توفيق، نجم خط وسط النادي الأهلي، رحيله رسميًا عن صفوف الفريق الأول، مختتمًا رحلة استمرت 9 سنوات داخل جدران القلعة الحمراء، شهدت تتويجه بعدد كبير من الألقاب والبطولات المحلية والقارية.

أكرم توفيق يودّع الأهلي بعد 9 سنوات: "سأبقى مشجعًا ومحبًا وداعمًا لبيتي"

وفي رسالة مؤثرة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال توفيق: "هي اللحظة التي تعجز الكلمات عن وصفها، والعقل عن استيعابها، والمشاعر عن تقبلها... سنوات تسع قضيتها بين جدران النادي الأكبر وبين صفوف الجماهير الأعظم، مليئة بالألقاب والإنجازات والذكريات التي لا تُنسى."

وأضاف النجم الدولي: "أُشهد الله أنني لم أدخر جهدًا ولم أبخل بقطرة عرق واحدة في سبيل نُصرة نادينا الحبيب، ولم يكن هدفي يومًا سوى رفع راية الأهلي عاليًا وإسعاد جماهيره الوفية التي أكنّ لها كل الشكر والامتنان."

كما حرص أكرم على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وكل الأجهزة الفنية التي عمل تحت قيادتها، بالإضافة إلى زملائه في الفريق وكافة العاملين داخل النادي.

واختتم رسالته قائلًا: "أحمل في قلبي كل مشاعر الحب والمودة والتي ستستمر بلا نهاية، وسأكون دائمًا في أول الصفوف مشجعًا ومحبًا وداعمًا للأهلي... بيتي الذي أتشرف بالانتماء له منذ نعومة أظافري."

يُذكر أن أكرم توفيق قد حقق خلال مسيرته مع الأهلي العديد من البطولات المحلية والإفريقية، وكان عنصرًا أساسيًا في تشكيل الفريق خلال السنوات الأخيرة.