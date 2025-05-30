نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طولان: هذه صفات المدير الفني المميز.. وكنت "أب" للاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حلمي طولان، نجم نادي الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، أن علاقته باللاعبين كانت جيدة للغاية خلال مسيرته التدريبية في جميع الأندية.

وقال طولان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "التدريب موهبة والأهم هو توظيف اللاعبين داخل الملعب، والأهم في المدير الفني أن يتعامل مع اللاعبين بطريقة جيدة وأن يكون "أب" لهم".

وأضاف: "يجب علي المدرب أن يكون لديه صفات التطوير والابداع سواء في التدريبات أو المباريات والتدريب علم كبير ويجب على المدير الفني أن يكون "مُلم" بكل التطورات".

