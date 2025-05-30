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أحمد جودة - القاهرة - عقد اليوم هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكرة بحضور أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة اجتماعًا مع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب لمناقشة التوقيتات التي يحتاجها الفريق لارتباطاته خلال الموسم المقبل لمراعاتها خلال وضع جدول مسابقة الدوري في نسختها المقبلة، وبقية المسابقات التي يشارك فيها الأندية التي تضم لاعبي المنتخب.

أبو ريدة ودياب يجتمعان مع الجهاز الفني للمنتخب لمراعاة ارتباطاته في المسابقات المحلية

ويرتبط المنتخب الوطني بمباريات تصفيات كأس العالم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين إضافة إلى معسكر الإعداد في نوفمبر المقبل للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها ٢١ ديسمبر المقبل بالمغرب.



حضر الاجتماع مصطفي أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد ومن الجهاز الفني للمنتخب كل من طارق سليمان المدرب العام ووليد بدر المدير الإداري.

من جهته وجه الجهاز الفني للمنتخب الوطني الشكر إلي مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية عقب إنتهاء الاجتماع لقيامهما بتذليل أي صعوبات للمنتخب في الفترة المقبلة في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم وأمم إفريقيا.