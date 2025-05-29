المهدي سليمان يودّع الاتحاد السكندري: "3 سنوات من الفخر والذكريات"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهدي سليمان، حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري، رحيله عن صفوف الفريق بعد ثلاث سنوات قضاها داخل النادي، شهدت العديد من اللحظات المختلفة بين النجاحات والتحديات.

المهدي سليمان يودّع الاتحاد السكندري: "ثلاث سنوات من الفخر والذكريات"

وقال سليمان في رسالة وداع عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "بعد 3 سنين قضيتهم في النادي، حان وقت الرحيل. سنين شُفت فيهم كتير، فرح، تعب، لحظات حلوة وصعبة، بس دايمًا كنت فخور إني جزء من الفريق ده."

وأضاف: "بشكر كل زميل ليا في الفريق، الجهاز الفني، والإدارة على كل لحظة وكل دعم. وأكيد شكر خاص للجمهور اللي كان دايمًا سند، في الملعب، بشكركم من قلبي."

واختتم الحارس رسالته قائلًا: "هفضل دايمًا شايل ذكريات النادي ده معايا، وهفضل أدعيله بالنجاح في كل خطوة."

ويُعد المهدي سليمان من الحراس أصحاب الخبرة الكبيرة في الدوري المصري، حيث قدّم مستويات قوية مع زعيم الثغر، وكان أحد العناصر الأساسية في صفوف الفريق خلال السنوات الماضية.