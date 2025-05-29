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أحمد جودة - القاهرة - أعلن سعيد النحاس، محلل الأداء بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيله عن الجهاز الفني بعد قضاء 304 يومًا داخل جدران القلعة الحمراء، ساهم خلالها في تحقيق عدة إنجازات مع الفريق.

النحاس يودّع الأهلي: "جيت مجهول ورحلت وأنا فخور.. 304 يومًا لن تُنسى"

وكتب النحاس رسالة وداع مؤثرة على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها: "لكل رحلة نهاية، لكن الأهم هل حاولت تثبت نفسك وتسيب أثر؟ بعد نهاية الموسم في دوري يلو ورجوعي لمصر، جتلي فجأة رسالة الساعة 2 صباحًا، صيغة هزار لكنها كانت جد: (اصحى يا سعيد، كولر بيدور عليك)... ومن هنا بدأت الرحلة."

وأضاف: "عديت الإنترفيو وفجأة لقيت نفسي محلل أداء في النادي الأهلي. جيت ومحدش يعرفني، لكن بسعيي وتوفيق ربنا وحبي لتفاصيل اللعبة قدرت أكون جزء من تتويج الفريق بلقبين دوري، وبطولة سوبر، والوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا."

ووجّه النحاس الشكر لكل من سانده خلال رحلته، قائلًا: "أشكر كل من دعمني، وعلّمني، وساعدني، ونصحني. فصل انتهى، وإن شاء الله فصل جديد هيبدأ في مكان آخر... دعواتكم، وشكرًا من القلب."

وتُعد تجربة سعيد النحاس مع الأهلي محطة مهمة في مسيرته المهنية، حيث جاء من خلفية غير معروفة لدى الجماهير ونجح في ترك بصمة واضحة داخل أحد أكبر أندية القارة.