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أحمد جودة - القاهرة - عقد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مهمًا ظهر اليوم مع أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك بمقر الاتحاد بالجزيرة، في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

أبو ريدة يجتمع مع دياب لمناقشة التعاون بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية

وشهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وهم: وليد درويش، مصطفى أبو زهرة، ومحمد أبو حسين، حيث ناقش الحاضرون مجموعة من الملفات المتعلقة بتنظيم المسابقات المحلية، وسبل تطويرها بما يحقق مصلحة الكرة المصرية.

تأكيد على التكامل وتوحيد الرؤى

وتناول اللقاء عددًا من المحاور المهمة، من بينها آليات التنسيق المشترك بين الاتحاد والرابطة فيما يخص الجوانب التنظيمية والفنية للدوري الممتاز، والتجهيز للمواسم القادمة، إلى جانب التأكيد على ضرورة التكامل في اتخاذ القرارات لضمان نجاح المسابقات المحلية ورفع كفاءتها من حيث الشكل والمضمون.