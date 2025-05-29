نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد في صدارة أغلى أندية العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأعلى قيمة من حيث التقييم الاقتصادي، في الوقت الذي احتل باريس سان جيرمان المركز الثامن.

وذكر موقع "فوت ميركاتو"، نقلا عن صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن معهد "فوتبول بنشمارك" وضع سان جيرمان في المركز الثامن من حيث التقييم الاقتصادي في القائمة.

ويتصدر ريال مدريد القائمة بقيمة إجمالية تبلغ 278ر6 مليار يورو. ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني، برصيد 104ر5 مليار يورو.

ورغم اللحظات الصعبة، يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث (051ر5 مليار يورو)، متفوقا على برشلونة (459ر4 مليار يورو) وبايرن ميونخ (281ر4 مليار يورو).

واحتل ليفربول المركز السادس بقيمة 207ر4 مليار يورو، ثم أرسنال بـ010ر4 مليار يورو.

ويتواجد باريس سان جيرمان، النادي الفرنسي الوحيد في قائمة العشرة الأوائل، في المركز الثامن بقيمة سوقية تبلغ 760ر3 مليار يورو.

وسجل نادي العاصمة الفرنسي سجل ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي، وزيادة مذهلة بنسبة 346% منذ عام 2016، وهي ثاني أعلى نسبة نمو في هذه الفترة.

وسجل توتنهام، الذي بنى ملعبا جديدا، نسبة نمو أعلى (357%). ومع ذلك، يأتي توتنهام خلف باريس في تصنيف عام 2025، بقيمة 689ر3 مليار يورو. وتختتم قائمة العشرة الأوائل بتشيلسي، الذي بلغت قيمته السوقية 016ر3 مليار يورو.