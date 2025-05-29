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أحمد جودة - القاهرة - أدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز، تدريبات قوية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة فاركو المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يواصل الاستعداد لفاركو.. وحراس المرمى في مران خاص

وركز عماد المندوه مدرب حراس المرمى بالفريق، مع الرباعي على العديد من الجوانب الفنية الخاصة، منها التعامل المتقن مع العرضيات والتسديدات من مسافات متنوعة.

وحرص عماد المندوه على نقل العديد من التعليمات لرباعي حراسة المرمى وتوجيههم أثناء المشاركة في التقسيمة الفنية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.