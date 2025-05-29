نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي ربيعة يعلن رحيله عن الأهلي بعد 13 عامًا من العطاء: "لم أبخل بقطرة عرق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نهاية مشواره مع القلعة الحمراء، بعد مسيرة امتدت لأكثر من 13 عامًا بقميص الفريق الأول، مليئة بالألقاب والعطاء.

ووجّه ربيعة رسالة وداع مؤثرة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، جاء فيها:

"في بداية كلامي أحب أشكر النادي الأهلي وجمهوره العظيم على الفترة اللي قضيتها داخل جدران النادي لأكثر من 13 سنة مع الفريق الأول، حصلت خلالها على بطولات عديدة... ولم أبخل يومًا بقطرة عرق أو مجهود على فريقي."

نهاية صعبة وقرار مؤلم

وأشار اللاعب إلى أن قرار الرحيل لم يكن سهلًا، لكنه اتخذه بعد تفكير، متمنيًا التوفيق للنادي في مشاركته القادمة بكأس العالم للأندية، ولكل زملائه خلال الفترة المقبلة.

"كنت أتمنى أن أُكمل المسيرة مع النادي الأهلي العظيم، ولكن اليوم أعلن نهاية مسيرتي مع الفريق. القرار لم يكن الأسهل، وأتمنى التوفيق للنادي في كأس العالم للأندية وفي كل الخطوات القادمة."

وختم ربيعة رسالته قائلًا: "شكرًا للنادي الأهلي... شكرًا لجمهور الأهلي العظيم."

حصيلة بطولات استثنائية

خلال مشواره، حقق ربيعة سلسلة من البطولات مع الأهلي، من بينها:

10 بطولات دوري مصري ممتاز

6 بطولات دوري أبطال إفريقيا

4 بطولات كأس مصر

4 بطولات كأس السوبر الإفريقي

3 بطولات كأس السوبر المصري

بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية