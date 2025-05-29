نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يجتمع بالجهاز الفني الجديد.. وعماد النحاس مستمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على الاجتماع مع الجهاز الفني الجديد بحضور محمد يوسف المدير الرياضي.

جاء خلال الاجتماع الاتفاق على آليات العمل في المرحلة القادمة وتحديد الاختصاصات والتأكيد على التعاون الكامل بين كافة أعضاء الجهاز بما يخدم مصلحة الفريق.

الخطيب يجتمع بالجهاز الفني الجديد.. وعماد النحاس مستمر

وأعلن محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، عن تعاقد النادي مع الإسباني خوسيه ريبييرو مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين.



والطاقم المساعد له:-

• كارلوس نودار (مدربًا مساعدًا).

• ميجيل بيبيير (معدًّا بدنيًّا).

• خوان خوسيه (مدرب حراس).

• سيباستيان بودسيادلي (محلل أداء).

بالإضافة إلى استمرار عماد النحاس مدربًا عامًّا للفريق.