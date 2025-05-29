نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يشكر ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه النادي الشكر لثلاثي الفريق الأول لكرة القدم رامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء بعد نهاية عقودهم.



وانتهى عقد الثلاثي أمس الأربعاء بعد آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الـ45 في تاريخه بعد فوزه على فاركو 6 - 0.

ويذكر أن محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، قد أعلن عن تعاقد النادي مع الإسباني خوسيه ريبييرو مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين.



والطاقم المساعد له:-

• كارلوس نودار (مدربًا مساعدًا).

• ميجيل بيبيير (معدًّا بدنيًّا).

• خوان خوسيه (مدرب حراس).

• سيباستيان بودسيادلي (محلل أداء).

بالإضافة إلى استمرار الكابتن عماد النحاس مدربًا عامًّا للفريق.