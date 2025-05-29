نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يواصل الاستعداد لفاركو بفقرة تأهيلية خفيفة تحت قيادة الرمادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أيمن الرمادي، فقرة تأهيلية للاعبين خلال مران مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتضمنت الفقرة التأهيلية جزئين، حيث شمل الجزء الأول تدريبات بدنية خفيفة من خلال الركض في جزء من الملعب، بينما ركز الجزء الثاني على تدريبات خفيفة بالكرة، إذ تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات للتمرير فيما بينهم.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني بشكل تدريجي، تماشيًا مع قرب موعد المواجهة المرتقبة أمام فاركو.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو يوم 31 مايو الجاري، ضمن الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.