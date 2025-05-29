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أحمد جودة - القاهرة - ألقى أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين داخل إحدى القاعات المخصصة في مقر النادي، قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة فاركو المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

أيمن الرمادي يلقي محاضرة فنية للاعبي الزمالك قبل مواجهة فاركو

وحرص المدير الفني على شرح العديد من النقاط الفنية للاعبين في إطار خطة اللعب الخاصة بالفريق.

و شرح أيمن الرمادي الأدوار المطلوبة من اللاعبين داخل أرضية الملعب، بجانب مناقشة الجميع في الأخطاء وتصحيحها.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.