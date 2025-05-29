الرياضة

تشكيل غزل المحلة لمواجهة الإسماعيلي في ختام الدوري الممتاز

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تشكيل غزل المحلة لمواجهة الإسماعيلي في ختام الدوري الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكابتن محمد عودة، المدير الفني لنادي غزل المحلة، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي، في إطار الجولة الختامية من الدوري المصري الممتاز، في لقاء يُقام مساء اليوم وسط ترقب جماهيري كبير.

تشكيل غزل المحلة لمواجهة الإسماعيلي في ختام الدوري الممتاز

وجاء التشكيل الأساسي للفلاحين على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد النفراوي

خط الدفاع: عمرو الجزار – أحمد كاستيلو – محمد جابر – يحيى زكريا

خط الوسط: أحمد فوزي – موري توريه – بسام وليد

خط الهجوم: عبده يحيى – حمدي زكي – محمد بن حمودة

مقاعد البدلاء:
أحمد العربي، إبراهيم حسن، خالد الإخميمي، محمد عصام، محمد بن شرقي، حميدو فتاو، أحمد ياسين، أسامة النجار، عماد ميهوب.

ويسعى غزل المحلة إلى إنهاء موسمه بشكل إيجابي وتحقيق نتيجة مشرفة أمام الإسماعيلي، خاصة بعد موسم شهد تقلبات كبيرة في الأداء والنتائج.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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