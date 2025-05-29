نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد رسمي من النصر حول إمكانية انتقال رونالدو إلى الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإسباني فيرناندو هييرو، المدير الرياضي لنادي النصر، أن ملف تجديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس الأولويات، مشيرًا إلى أنه فضَّل عقد مؤتمر صحافي لتوضيح بعض الأمور المتداولة، والرد على الاستفسارات المتعلقة بعمل مشروع النصر.

هييرو، الذي تحدث بإسهاب عن المشروع الرياضي للنادي، شدد على أن وجود رونالدو منذ البداية كان «مشروع دولة» لا مجرد صفقة، مشيرًا إلى أن النجم البرتغالي ساهم في نقل الدوري السعودي إلى مرحلة مختلفة، وسهَّل عملية وصول كثير من اللاعبين.

وقال الإسباني فيرناندو هييرو، المدير الرياضي لنادي النصر، إن عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مستمر حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل، مشيرًا إلى أن الإدارة تسعى جاهدة لتجديد عقده، في ظل وجود رغبة من اللاعب ومنافسة من أندية أوروبية وآسيوية لضمه.

وأوضح هييرو خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر النادي بالرياض: «وجود رونالدو منذ البداية كان مشروع دولة، وليس مجرد صفقة. هو ظاهرة كروية كبيرة ساهمت في نمو الدوري، ونحن في تواصل مستمر لتجديد عقده ونتمنى أن يستمر معنا».

وعن وضع النادي بعد رحيل رونالدو، قال: «يجب أن أكون إيجابيًا، لا أفكر في أن رونالدو سيغادر النصر، وفي كل الأحوال نحن نعمل بشكل قويّ على كل الجوانب».

وعن فكرة عقد المؤتمر، قال هييرو: «اعتدت دائمًا في الفرق التي عملت فيها أن أجري تقييمًا في آخر الموسم، لذلك حرصت على أن أخرج في مؤتمر صحافي لأوضح عددًا من الأمور، وللرد على الاستفسارات».

وزاد: «أتينا للعمل على إنجاز تغييرات كثيرة، بدءًا من الفئات السنية، والعمل فيها يعجبني كثيرًا، ونحن نعمل على جلب جهاز فني للفريق تحت 21 عامًا، وهناك مواهب صاعدة في النصر».

وأشار إلى أنه لا يفرّق في التعامل بين اللاعب المحلي والأجنبي، مضيفًا: «نحن نعمل على تدعيم الفريق من مختلف الجوانب. لدينا مواهب صاعدة ونسعى لجلب جهاز فني للفريق تحت 21 عامًا ضمن خطة تطوير الفئات السنية».