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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف يورو على مدافع بولونيا، ديفيد كالابريا، وذلك في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بعلاقات غير واضحة بين بعض اللاعبين وقادة مجموعات الألتراس، خاصة في ناديي ميلان وإنتر ميلان.

الاتحاد الإيطالي يعاقب كالابريا ويُوقف إنزاجي وتشالهانوجلو

ورغم فرض الغرامة، فإن كالابريا لن يتعرض لأي إيقاف عن اللعب، بعد أن خلص التحقيق إلى عدم وجود انتهاك جسيم يستدعي العقوبة الانضباطية القصوى.

ويأتي هذا القرار في سياق حملة أوسع يقودها الاتحاد الإيطالي، للحد من النفوذ غير الرسمي الذي قد تمارسه مجموعات الألتراس على بعض عناصر الفرق الفنية والإدارية.

وكانت التحقيقات قد طالت أيضًا مدرب إنتر ميلان سيموني إنزاغي ولاعبه التركي هاكان تشالهانوغلو، واللذين قبِلا صفقة "الإقرار بالذنب" التي أدت إلى إيقافهما لمباراة واحدة في الدوري الإيطالي.

وتهدف هذه الحملة، حسب مصادر مقربة من الاتحاد، إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحياد داخل الأندية، وضمان عدم تجاوز جماعات الألتراس لدورها الطبيعي كمشجعين.