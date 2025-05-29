نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مودرن سبورت أمام طلائع الجيش بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق طلائع الجيش بمسابقة دوري نايل.

تشكيل مودرن سبورت أمام طلائع الجيش بالدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم عماد





خط الدفاع: أحمد ايمن، عبد الرحمن رشدان، محمود رزق، طارق سيد

خط الوسط: معتز زدام، محمد صبري، محمد مسعد، عبد الرحمن شيكا

هجوم: حسام حسن، ارنولد إيبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، وليد فرج، عبد الله حافظ، أحمد مصطفى، فيجيري، خالد رضا، مصطفى صبحي، محمد اميسي

ويحل بعد قليل وفي تمام الثامنة مساءً فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره طلائع الجيش ضمن اخر جولات المرحلة النهائية لمسابقة دوري نايل على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري.