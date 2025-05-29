نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يقرر تأسيس شركة للاستثمار بالتعاون مع محافظة بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خلال الاجتماع الذي تم بالقاهرة عصر اليوم الخميس وجمع الأستاذ كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي والسيد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، تم الاتفاق على تأسيس شركة النادي المصري للاستثمار وذلك بالتعاون بين النادي المصري ومحافظة بورسعيد.

وستختص الشركة المزمع تأسيسها بإدارة المشروع الاستثماري الضخم المقرر إقامته على كامل مساحة الأرض المجاورة لاستاد النادي المصري الجديد وهو المشروع الذي سيدر عوائد مادية ضخمة توفر المتطلبات المادية المتزايدة للنادي المصري والذي سيسهم كذلك في توفير الألاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء بورسعيد، كما ستعود جزءا من عوائده على محافظة بورسعيد أيضًا.



حضر الاجتماع الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والأستاذ رجب عبد القادر نائب رئيس النادي والأستاذ محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي.

من جهته وجه الأستاذ كامل أبو علي الشكر للسيد اللواء محب حبشي على تلبيته لدعوته، مؤكدًا أن اللواء محب حبشي لا يدخر وسعًا من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للقلعة الخضراء موجها الشكر له ولكافة الجهات المعنية ببورسعيد والتي تبذل جهودا كبيرة لدعم القلعة الخضراء.