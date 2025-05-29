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أحمد جودة - القاهرة - وجه كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، رسالة هامة إلى جماهير النادي، استعرض فيها التحديات الكبيرة التي واجهها مجلس الإدارة منذ توليه المسؤولية عقب انتخابات عام 2022، مع اقتراب نهاية العام الثالث من الدورة الحالية (2022 – 2026).

كامل أبو علي: تراجعت عن الاستقالة استجابة لجماهير المصري.. ونسابق الزمن لإنهاء مشروع الاستاد

وأكد أبو علي أن المجلس تسلم مسؤولية النادي في ظل تركة ثقيلة من الديون المالية وغياب الموارد الثابتة، مما جعل النادي يعتمد بشكل رئيسي على الدعم المقدم من اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، من خلال صندوق الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة كما أشار إلى أزمة غياب الاستاد المخصص لاستضافة مباريات وتدريبات الفريق الأول، الأمر الذي اضطر النادي لإقامة معسكرات خارج بورسعيد وتحمل أعباء مالية باهظة، تزامنًا مع الارتفاع الكبير في تكلفة التعاقدات بسوق الانتقالات.

وأضاف رئيس النادي المصري أنه كان يدرك صعوبة المهمة منذ البداية، لكنه قبل التحدي استجابة لرغبة أبناء بورسعيد المخلصين، واضعًا نصب عينيه تحقيق استقرار مالي طويل الأمد للنادي، وذلك عبر دراسة مشروع استثماري ضخم يشمل إنشاء استاد رياضي يليق باسم النادي المصري وبورسعيد.

وأعرب أبوعلي عن قلقه من تباطؤ وتيرة تنفيذ هذا المشروع، وعدم تحديد موعد واضح للانتهاء من الأعمال الإنشائية، وهو ما زاد من الأعباء على كاهل النادي في ظل ظروفه الحالية، خاصة مع ما تمر به حالته الصحية من ضغوط.

وشدد رئيس النادي على أن المشروع الاستثماري لا يحمل له أي نفع شخصي، لا من قريب أو بعيد، وإنما يأتي من منطلق حرصه على مستقبل القلعة الخضراء، معبرًا عن امتنانه العميق للمشاعر الصادقة التي عبرت عنها جماهير المصري في الأيام الماضية، والتي دفعته إلى التراجع عن قرار الاستقالة الذي كان قد اتخذه لأسباب صحية فقط، مؤكدًا استعداده لبذل كل ما في وسعه من أجل إسعاد هذه الجماهير الوفية.

كما توجه بالشكر إلى اللواء محب حبشي، واصفًا إياه بأنه الداعم الأول والرئيسي للنادي المصري خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لما يقدمه من متابعة مستمرة وجهود صادقة لحل كافة العقبات التي تعترض طريق النادي، دون ضجيج أو استعراض.

وكشف أبو علي عن اجتماع مهم عُقد اليوم بالقاهرة بدعوة من اللواء المحافظ، وبحضور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ورجب عبد القادر نائب رئيس النادي، ومحمد موسى عضو مجلس الإدارة، والذي أسفر عن نتائج مثمرة سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وفي ختام البيان، هنأ رئيس النادي جماهير المصري بتأهل الفريق الأول لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بعد حصوله على المركز الرابع في جدول الدوري الممتاز، معتبرًا ذلك إنجازًا مستحقًا يُعد ثمرة جهد جماعي داخل أروقة النادي، ومقدمة لمستقبل أكثر إشراقًا.