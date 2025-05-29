نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود حسين: عودة كامل أبو علي لرئاسة المصري ورؤية مشتركة مع المحافظ لاستقرار النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الساعات الماضية شهدت تواصلًا مثمرًا مع كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أسفر عن عودة أبو علي لمواصلة قيادة النادي المصري بعد تراجعه عن قرار الاستقالة.

وأوضح حسين أن الجلسة التي عُقدت اليوم الخميس، وجمعت كلًا من اللواء محب حبشي، كامل أبو علي، رجب عبد القادر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، تناولت بحث سبل تقريب وجهات النظر والتوصل إلى رؤية مشتركة تصب في مصلحة استقرار النادي المصري العريق، وتُرضي تطلعات جماهيره الوفية.

وتم خلال اللقاء مناقشة آليات تخصيص أرض المشروع الاستثماري الخاص بالنادي، والذي يُعد حجر الأساس في خطة التحول المالي نحو الاكتفاء الذاتي، من خلال توفير مصادر دخل مستدامة تدعم النادي في مسيرته الرياضية والإدارية.

وشدد رئيس لجنة الشباب والرياضة على أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم الدولة الكامل للكيانات الرياضية الكبرى، وعلى رأسها النادي المصري، بما يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية الرياضة ودورها في بناء الإنسان المصري، مشيدًا في الوقت ذاته بروح التعاون والحرص المشترك بين جميع الأطراف على مستقبل القلعة الخضراء.