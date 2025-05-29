نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق مسابقات رفع الأثقال بالأولمبياد الخاص المصري لفرع القاهرة الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت صباح اليوم فعاليات مسابقات رفع الأثقال للأولمبياد الخاص المصري لفرع القاهرة الكبرى، والتي تُقام على مدار يومين بالمركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من الهيئات المسجلة ضمن برنامج الأولمبياد الخاص المصري.

وشهد اليوم الأول من الفعاليات إقامة مسابقات الاناث، على أن تُستكمل غدًا الجمعه بمسابقات الذكور، وسط أجواء حماسية وتنظيم احترافي يليق بأهمية الحدث ودوره في دعم وتمكين لاعبي الاولمبياد الخاص المصري.

وحضر فعاليات اليوم الأول عدد من قيادات الأولمبياد الخاص المصري، على رأسهم الأستاذ عمرو محي الدين الطحاوي، نائب المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، والأستاذ طارق النجار، مدير المبادرات، والدكتور أحمد سرحان، مدير البرامج الصحية، والدكتور أكرامي الجمال، مدير الرياضة والتدريب، بالإضافة إلى الدكتور عبد الحميد صالح، المسؤول الفني لرياضة رفع الأثقال بالأولمبياد الخاص المصري.

وفي تصريح خاص، أكد الأستاذ عمرو محي الدين الطحاوي أن هذه المسابقات تأتي في إطار الاستعدادات المتواصلة والمؤهلة للمسابقات الوطنية والدولية، مشيرًا إلى أن الأولمبياد الخاص المصري يواصل دعم لاعبيه من خلال برامج متكاملة تشمل الجوانب الرياضية والصحية والاجتماعية.

وقال الطحاوي: "نحن فخورون بما يقدمه لاعبو الأولمبياد الخاص من مستويات متميزة، والتي تعكس مدى قدرتهم على التحدي وتحقيق الإنجازات، كما نشيد بالدور الكبير الذي تبذله الفرق الفنية والإدارية لضمان جودة التنظيم وتوفير بيئة تنافسية آمنة ومحفزة لجميع المشاركين".

تأتي هذه المسابقات ضمن أجندة الأولمبياد الخاص المصري التي تهدف إلى نشر ثقافة الدمج المجتمعي، وتوفير الفرص المتكافئة للاعبي الاولمبياد الخاص للمشاركة في الرياضات المختلفة وتطوير مهاراتهم على كافة المستويات.