نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماريسكا يعلق على مستقبل سانشو مع تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار مستقبل الجناح الإنجليزي جادون سانشو مع نادي تشيلسي جدلًا واسعًا، خاصة بعد تصريح مدرب الفريق، إنزو ماريسكا، الذي أشار إلى أن القرار النهائي بشأن تفعيل خيار شراء اللاعب لم يُحسم بعد.

أداء سانشو في تشيلسي

منذ انضمامه إلى تشيلسي على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، شارك سانشو في 42 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة. كان له دور بارز في فوز الفريق بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، حيث سجل هدفًا في النهائي أمام ريال بيتيس.

شروط التعاقد وخيارات تشيلسي

تتضمن صفقة الإعارة بندًا يلزم تشيلسي بشراء سانشو مقابل 25 مليون جنيه إسترليني إذا أنهى الفريق الموسم ضمن المراكز الـ14 الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما تحقق بالفعل. ومع ذلك، يمتلك النادي خيارًا بديلًا يسمح له بإلغاء الصفقة بدفع 5 ملايين جنيه إسترليني فقط، مما يتيح له مرونة في اتخاذ القرار النهائي.

تصريحات ماريسكا

في حديثه بعد الفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، قال ماريسكا: "من الآن فصاعدًا، سنجلس مع النادي ونقرر بشأن الموسم المقبل. إذا أنهينا الموسم في المركز الرابع، فذلك بفضل جادون؛ وإذا فزنا الليلة، فذلك بفضله أيضًا".