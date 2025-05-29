نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أماد ديالو يردّ على الإهانات بعد هزيمة مانشستر يونايتد في ماليزيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج نجم مانشستر يونايتد، أماد ديالو، عن صمته بعد موجة من الانتقادات والإهانات التي طالته عقب الخسارة الودية أمام فريق نجوم آسيان بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

أماد ديالو يردّ على الإهانات بعد هزيمة مانشستر يونايتد في ماليزيا

وانتشرت صورة على نطاق واسع تُظهر اللاعب الإيفواري وهو يشير بيده نحو الجماهير رافعًا إصبعه الأوسط، في لقطة أثارت جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي تعليقه على الحادثة، اعترف اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بأن تصرفه لم يكن لائقًا، لكنه شدد على أنه كان رد فعل على إهانات شخصية "خطيرة"، خاصة تلك التي طالت والدته.

وذكرت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز أن ديالو شعر بـ "غضب شديد" أثناء خروجه من ملعب المباراة متجهًا إلى حافلة الفريق، بعد أن تعرّض لهتافات مسيئة من بعض الجماهير.

من جانبها، أوضحت صحيفة ديلي ميل أن الإهانات لم تكن فقط لفظية، بل شملت أيضًا إشارات إلى اسم اللاعب، حيث أشار البعض إلى أن ديالو كان غاضبًا من استخدام لقب "ديالو" بدلًا من اسمه الأول "عماد"، رغم عدم تأكيد هذه الرواية رسميًا.

وفي منشور له عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب أماد: "أحترم الناس، لكن ليس من أهان أمي... ما كان ينبغي أن أتصرف بهذه الطريقة، لكنني لا أندم على ما فعلت. قضينا وقتًا رائعًا في ماليزيا مع أناس طيبين".

ورغم عدم الكشف تفاصيل التبادل الذي وقع بين اللاعب والجماهير، يبدو أن الحادثة تركت أثرًا نفسيًا واضحًا على الدولي الإيفواري، الذي غادر الملعب في حالة من الغضب والانزعاج.