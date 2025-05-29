نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يجتمع مع ريفيرو في التتش.. والأهلي يعلن اليوم التعاقد الرسمي مع المدرب الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد في الوقت الحالي، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مع الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد المنتظر للمارد الأحمر، داخل غرفة الملابس في ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي، اليوم الخميس، بشكل رسمي، تعيين ريفيرو مدربا جديدا للفريق، وسيكون معه عماد النحاس كمدرب مساعد، بالإضافة إلى 4 مساعدين أجانب في مناصب المدرب العام ومخطط الأحمال ومدرب حراس المرمى ومحلل الأداء الفني.

من ناحية أخرى، توج النادي الأهلي بلقب الدوري 45 في تاريخ النادي والثالث على التوالي، بفارق نقطتين عن بيراميدز أقرب ملاحقيه.

وحقق النادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدرب المؤقت، لقب الدوري بعد اكتساح فاركو بسداسية نظيفة، بالمباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس لحساب الجولة الأخيرة.