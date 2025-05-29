نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد رياضي: إمام عاشور نجم الموسم في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغنى الإعلامي كريم رمزي، بتتويج الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز، عقب الفوز على فريق فاركو بسداسية نظيفة، في ختام مواجهات الدوري الممتاز.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا إف إم: بهنئ النادي الأهلي وإدارته وجمهوره بعد التتويج بهذا الدوري الصعب أمس.

وأضاف: إدارة الاهلي تدخلت في الوقت المناسب لاقالة كولر بعد تراجع في النتائج والإداء، وعماد النحاس لم يكن في الحسبان، ولكنه حقق ارقام قياسية في 6 مباريات لم يخسر فيهم اي مباراة، بالاضافة إلى الغزارة التهديفية.

وتابع: بيراميدز فرط في البطولة للأهلي، وهي دي شخصية البطل استغل تعثر المنافس في مباراتين، والأهلي مؤسسة مصرية تجعلك سعيدا ومبسوط، وإدارات الأهلي على مدار التارخ بيحترموا بعض ببساطة لأند دا نظام ومبادئ ثابتة في الأهلي.

وواصل: الأهلي على مدار التاريخ ناجح ولا يحتاج إلى مساعدات تحكيمية أو غيره، وتحية شكر واجبة للجهاز الفني السابق للاهلي بقيادة مارسيل كولر، وكولر حقق أرقاما قياسية لا يمكن أن تحصى أو تعد في تاريخ النادي الأهلي، وهناك احترام متبادل في الأهلي مش موجود في مكان أخر.

وأختتم كريم رمزي تصريحاته قائلا: إمام عاشور هو نجم الموسم في النادي الأهلي هذا الموسم، ولم يعجبني احتفال لاعبي بيراميدز ببطولة الدوري عقب مباراة سيراميكا كليوباترا، ولو المحكمة الرياضية أقرت بأحقية خصم ثلاث نقاط سنحتفل بييراميدز ولكن الآن الأهلي هو البطل الدوري الممتاز.