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أحمد جودة - القاهرة - وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل رسمي على إقامة دورات أعلى مستوى للرخصة التدريبية "Pro" بالاتحاد المصري لكرة القدم.

"كاف" يوافق على إقامة الدورات التدريبية "Pro" لأول مرة في مصر

ومن المقرر إقامة دورات "Pro" في شهر يوليو المقبل، على أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن شروط التقدم في وقت لاحق.

وقال علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم إن الحصول على موافقة "كاف" على إقامة دورات الرخصة التدريبية "Pro" في مصر جاء بعد مجهود كبير، ومصداقية في دورات المستويات الأخرى التي أقيمت بالاتحاد المصري لكرة القدم.