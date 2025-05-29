نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: احتفال لاعبي بيراميدز أمر لا يليق.. والأهلي هو بطل الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي كريم رمزي، احتفال لاعبو وجهاز فريق بيراميدز عقب الفوز أمس على سيراميكا كليوباترا في ختام مباريات الدوري الممتاز.

كريم رمزي: احتفال لاعبي بيراميدز أمر لا يليق.. والأهلي هو بطل الدوري

وقال رمزي في تصريحات عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: في الحقيقة لم يعجبني احتفال لاعبي بيراميدز في الملعب عقب فوز الأمس على سيراميكا كليوباترا.

وأضاف رمزي: احنا كبرنا على مثل هذه الأشياء، واالحتفال للاعبي بيراميدز لم يكن شكله لطيف، بيراميدز قدم شكوى في المحكمة الرياضية ولكن مازال لم يتم الحكم فيها، وحال أقرت المحكمة الرياضية بأحقية خصم نقاط من الأهلي، سنحتفل بتتويج بيراميدز بأول لقب دوري، ولكن حتى هذه اللحظة الأهلي هو بطل الدوري.

وتابع: بيراميدز فرط في البطولة للأهلي، وهي دي شخصية البطل استغل تعثر المنافس في مباراتين، والأهلي مؤسسة مصرية تجعلك سعيدا ومبسوط، وإدارات الأهلي على مدار التارخ بيحترموا بعض ببساطة لأند دا نظام ومبادئ ثابتة في الأهلي.

وأضاف: إدارة الاهلي تدخلت في الوقت المناسب لاقالة كولر بعد تراجع في النتائج والإداء، وعماد النحاس لم يكن في الحسبان، ولكنه حقق ارقام قياسية في 6 مباريات لم يخسر فيهم اي مباراة، بالاضافة إلى الغزارة التهديفية.

وواصل: الأهلي على مدار التاريخ ناجح ولا يحتاج إلى مساعدات تحكيمية أو غيره، وتحية شكر واجبة للجهاز الفني السابق للاهلي بقيادة مارسيل كولر، وكولر حقق أرقاما قياسية لا يمكن أن تحصى أو تعد في تاريخ النادي الأهلي، وهناك احترام متبادل في الأهلي مش موجود في مكان أخر.