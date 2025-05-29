نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادٍ إنجليزي يقترب من ضم ساني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير إعلامية، يوم الخميس، أن الألماني الدولي ليروي ساني، جناح بايرن ميونخ بطل البوندسليغا، يحظى باهتمام عدة أندية إنجليزية في ضوء تزايد الغموض حول مستقبله مع النادي البافاري.

وذكرت صحيفة "شبورت بيلد"، يوم الخميس، أن توتنهام الإنجليزي يبدو الأقرب للتعاقد مع ساني 29 عامًا.

وكانت تقارير سابقة ربطت غلطة سراي التركي، بساني الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ هذا الصيف.

وأكدت "شبورت بيلد" أن توتنهام يتطلع لتدعيم صفوفه بساني بعد تتويجه مؤخرا بلقب الدوري الأوروبي وصعوده للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما أشارت الصحيفة الألمانية إلى أن تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين مهتمان أيضا بضم ساني الذي خاض تجربة ناجحة مع مانشستر سيتي الإنجليزي قبل انتقاله لبايرن في 2020.

وذكر تقرير إعلامي، الثلاثاء، أن بايرن ميونخ مستعد لتعديل العقد الذي قدمه لساني، ورفع الراتب الأساسي للاعب الألماني الدولي، مع تخفيض المكافآت.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن ساني قام مؤخرا بتغيير وكيله، ورفض تمديد تعاقده مع بايرن والذي كان يفترض أن يبقيه ضمن صفوف النادي حتى 2028.

ويضغط بايرن حاليا من أجل الحصول على توضيح من اللاعب قبل أن يتوجه الفريق إلى المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في أميركا.

ويرغب النادي في معرفة خطط ساني سواء كان يريد البقاء أو الرحيل عن النادي، وإذا لم يتم التوصل لاتفاق، سيكون هذا بمثابة ضربة لفريق بايرن.