نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: تكرار إيقاف القيد لا يليق بمكانة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعجب الإعلامي محمد شبانة من تكرار إيقاف القيد من الفيفا داخل نادي الزمالك بصفة مستمرة خاصة وأن القضية الأخيرة التي تتعلق بمستحقات اللاعب الفلسطيني السابق بالفريق ياسر حمد بسيطه وكان يمكن تفادي الايقاف مبكرا.

وقال شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن تكرار إيقاف القيد بصفة مستمرة لا يليق بحجم ومكانة نادي الزمالك ويؤثر على "إيمدج" الفريق.

واتم شبانة بأن الزمالك سيحل الأزمة خلال الساعات القادمة ولن تأثر على موسم انتقالات النادي القادم.