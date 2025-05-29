نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يوجه الشكر لنجمه التونسي فخر الدين بن يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه النادي المصري الشكر لنجمه التونسي فخر الدين بن يوسف عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي،وذلك بعد انتهاء مشواره الذي امتد مع النسور الخضر لموسمين.

ووجه النادي المصري لبن يوسف رسالة تقول ( رحلتك مع النسور الخضر كانت مليئة بالتألق والإبداع ، شكرًا روچ على كل الذكريات الرائعة ).

كان المهاجم التونسي والملقب بالروج قد وجه رسالة لجماهير النادي المصري عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب مباراة المصري أمام حرس الحدود أمس والتي انتهت بفوز النسور الخضر بهدفين نظيفين وتأهلهم بالتالي للمشاركة في البطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الثالثة والعشرين بعد احتلال المركز الرابع في الدوري.

وجاءت الرسالة لتقول: ( المصري البورسعيدي... أود أن أعبّر عن خالص امتناني وتقديري لهذا الكيان الكبير، الذي منحني الثقة والدعم طوال فترة تواجدي ضمن صفوفه.

أشكر كل الإطارات الفنية والطبية والإدارية وخصوصا أخواتي الاعبين، وكل من عمل داخل الفريق، على المجهود الكبير والعمل الجماعي الذي جعل تجربتي مميزة ومليئة بالاحترام والاحترافية.

كما أتقدم بجزيل الشكر لمجلس الإدارة برئاسة كامل أبو علي، على الثقة والدعم الذي حظيت به طوال فترة تواجدي.

اليوم تنتهي تجربة جميلة، لكن تبقى الذكريات والعلاقات الطيبة محفورة في قلبي.

انتهت تجربة… وستبدأ تجربة جديدة قريبًا، أتمنى أن أكون فيها على قدر التحدي والتوفيق إن شاء الله.)