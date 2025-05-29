نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: الأهلي استحق لقب الدوري عن جدارة.. والنحاس كلمة السر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الإعلامي محمد شبانة بفوز الأهلي ببطولة الدوري بعد منافسة شرسة حتى اللحظة الأخيرة مع نادي بيراميدز.

وقال شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الأهلي استغل هدايا بيراميدز بعد خسارته لمباراتي فاركو والبنك الأهلي ليفوز بست مباريات متتالية كانت كفيلة لتحقيق اللقب.

وأضاف شبانة ان تغيير الجهاز الفني برحيل كولر وقدوم عماد النحاس أعطى الفريق دفعة فنية ومعنوية كبيرة ما كانت لتتحقق في حال استمرار المدرب السويسري.

وأكمل شبانة بأن كل لاعبي الأهلي كانوا نجوم فوق العادة وتحملوا كل الضغوط خاصة بعد الخروج الإفريقي امام صن داونز لينهوا الموسم ببطولة قوية قبل بداية مشوار كأس العالم للأندية.