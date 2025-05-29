عاجل.. جهاز منتخب مصر يقبل اعتذار إمام عاشور ويفتح باب عودته لمنتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - رحب الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب بإعتذار إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، ومنتخب مصر.

جهاز منتخب مصر يقبل اعتذار إمام عاشور ويفتح باب عودته لمنتخب مصر

و أكد إبراهيم حسن مدير المنتخب أن جميع اللاعبين في المنتخب اشقائه الصغار وأنه يكن لهم كل الاحترام والتقدير، ونفس الأمر متبادل من الجميع داخل جهاز المنتخب، وأن الهدف في النهاية هو مصلحة المنتخب ورفع اسم مصر عاليا وعودة المنتخب لمنصات التتويج، وإعلاء قيمة المنتخب.

و نشر إمام عاشور لاعب النادي الاهلي علي صفحته بإنستغرام مهنئًا الجماهير بالتتويج بلقب الدوري ال٤٥ في تاريخ القلعة الحمراء كما أكد على تقديره واحترامه للجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام وابراهيم حسن.

وجاء نص ما نشره إمام عاشور كالتالي: " الحمد لله دائما وابدا.. موسم شاق وصعب كان نفسنا نحقق فيه اكتر من بطولة.. سعيد بلقب الدوري للمرة ال٤٥ في تاريخ الاهلي..سعيد بلقب الهداف وسعيد أكتر بفرحة زملائي بحصولي على لقب الهداف.. ومع نهاية الموسم الكروي لينا محليا بشكر الجميع والاستعداد لكأس العالم للأندية.. وفي النهاية بستغل الفرصة دي وأكد احترامي وتقديري للجهاز الفني لمنتخب مصر والكابتن حسام حسن وابراهيم حسن..ودايما في خدمة منتخب مصر.