نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دون تحفيل".. أحمد بلال: الأهلي خدم الزمالك بعد التتويج بالدوري على حساب بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، على تتويج فريقه بلقب الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن هذا الفوز لم يكن مجرد إنجاز جديد يُضاف لخزائن القلعة الحمراء، بل كان له تأثير مباشر في خدمة نادي الزمالك، من خلال إبعاد بيراميدز عن التتويج بالبطولة.

بلال: فوز بيراميدز بالدوري كان سيُغير خريطة الكرة المصرية

وكان الأهلي قد قدّم أداءً استثنائيًا أمام فاركو في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، حيث سحق خصمه بنتيجة 6-0، ليحسم رسميًا لقب الدوري المصري للمرة الـ45 في تاريخه والثالثة على التوالي، مما عزز هيمنته التاريخية على المسابقة.

وفي منشور نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال بلال: "دون إسفاف أو تحفيل، الاهلي بفوزه بالدوري خدم الزمالك خدمه كبيره جدا".

وأوضح بلال أن تتويج فريق مثل بيراميدز باللقب، لو حدث، كان سيمثّل تحولًا كبيرًا في خريطة المنافسة، قائلًا: "لو بيراميدز كسب هيكون خلاص عرف طريق بطوله الدوري وهيبقي صعب انك ترجعه تالت أو تبعده غير بصعوبه جدا ".

واعتبر بلال أن فشل بيراميدز في حصد اللقب، إلى جانب تتويج الأهلي، يمنح نادي الزمالك فرصة ذهبية لاستعادة توازنه، قائلًا: "اما دلوقتي اصبح عند نادي الزمالك فرصه كبيره جدا تانيه يصحح من أوضاعه ويبقي المنافس الحقيقي بما يمتلكه من تاريخ وجماهيريه".

واختتم أحمد بلال حديثه بالتأكيد على أن متعة كرة القدم المصرية لا تتحقق إلا بوجود المنافسة التقليدية بين قطبي الكرة المصرية، قائلًا: "الكوره في مصر اهلي وزمالك في المقام الأول

الكوره متحلاش غير ب اهلي وزمالك".