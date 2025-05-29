نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. بايرن ميونيخ يُعلن عن أولى صفقاته الصيفية استعدادًا لمونديال الأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني رسميًا عن أولى صفقاته خلال سوق الانتقالات الصيفي، وذلك بالتعاقد مع المدافع الدولي جوناثان تاه قادمًا من باير ليفركوزن.

بايرن ميونخ يعلن ضم جوناثان تاه

تعاقد بايرن ميونيخ مع جوناثان تاه، مدافع باير ليفركوزن السابق، في صفقة انتقال حر تمتد حتى يونيو 2029، ليكون أحد الأعمدة الأساسية في المنظومة الدفاعية للمواسم المقبلة.

وقد تم منحه القميص رقم 4، في دلالة على الثقة الكبيرة التي يوليها له الجهاز الفني والإدارة، خاصة بعد تألقه اللافت مع ليفركوزن، حيث ساهم في قيادة الفريق للمنافسة محليًا وأوروبيًا.

استعدادات البافاري للمونديال

يستعد بايرن ميونيخ لخوض غمار النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، التي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، حيث وقع الفريق في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من:

بوكا جونيورز الأرجنتيني

بنفيكا البرتغالي

أوكلاند سيتي النيوزيلندي

ويطمح الفريق البافاري للدخول بقوة في هذه البطولة العالمية بقيادة مدربه الجديد فينسنت كومباني، الذي يسعى لبداية قوية مع الفريق من خلال تحقيق اللقب العالمي الأول في النسخة الموسعة التي تُقام بمشاركة 32 ناديًا.