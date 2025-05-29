نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: "هزار" بيراميدز بالإحتفال بالدوري مشهد عبثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتقد الإعلامي محمد شبانة إحتفالات نادي بيراميدز عقب مباراة سيراميكا على ستاد هيئة قناة السويس والتي واكبت إحتفالات النادي الأهلي بالفوز ببطولة الدوري على ستاد القاهرة.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز نفسه سخر منذ أيام قليلة من الترويج لفكرة احتفال لاعبي بيراميدز كأنهم أبطال الدوري في حال الفوز على سيراميكا.

وأضاف شبانة ان ما فعله لاعبي بيراميدز وجهازهم الفني مشهد عبثي لا يليق بالكرة المصرية.

وأكد شبانة ان ما فعله بيراميدز لن يؤثر على فرحة الأهلي وجماهيره بالبطولة وهو الخبر المهم الذي تناقله الجميع في كل مكان بأن الأهلي حقق لقب الدوري.