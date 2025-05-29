نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو يقترب من توديع النصر.. ومؤتمر حاسم يكشف مستقبل النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتصاعد التوقعات خلال الساعات الأخيرة بشأن اقتراب نهاية مسيرة كريستيانو رونالدو مع نادي النصر، بعد مشوار امتد لعامين ونصف في العاصمة الرياض، دون أن يتوج بأي بطولة جماعية مع الفريق، حسب ما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية.

تراجع نية التجديد لرونالدو.. والرحيل أقرب من أي وقت مضى

حسب الصحيفة الإسبانية، فإن إدارة النصر كانت تميل سابقًا إلى تمديد عقد رونالدو لعامين إضافيين، غير أن الأوضاع تبدلت مؤخرًا، وأصبح خيار الانفصال أقرب للواقع، خاصة مع اقتراب موعد فتح نافذة الانتقالات الصيفية يوم 2 يونيو، والتي ستُغلق في 10 من نفس الشهر.

حسم وشيك ومفاجآت محتملة

تؤكد المصادر أن مصير كريستيانو رونالدو سيُحسم خلال الساعات القليلة القادمة، وسط ترقب لعدة عروض مطروحة على طاولته، ورغبة من اللاعب بإنهاء مسيرته الاحترافية بشكل يليق بتاريخه، مع احتمال مثير للجدل قد يشهد ظهوره بقميص نادٍ آخر في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، والتي سيُمثل فيها الهلال السعودي المملكة رسميًا.

مؤتمر صحفي منتظر يُفكك الغموض

ويتزامن هذا الحراك مع عقد مؤتمر صحفي حاسم من قبل نادي النصر، اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، سيظهر خلاله المدير الرياضي الجديد فرناندو هييرو للحديث عن: