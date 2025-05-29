نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حال رحيله إلى الهلال.. إنتر ميلان يحدد بديل إنزاجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اتفاق إدارة إنتر ميلان على عقد اجتماع عاجل مع المدرب سيموني إنزاغي عقب نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقب أمام باريس سان جيرمان، من أجل حسم مستقبله مع النادي. ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع يوم 2 يونيو المقبل، أي بعد يومين فقط من النهائي الأوروبي في ميونيخ.

ويأتي هذا التحرك من جانب إدارة "النيراتزوري" في ظل تلقي إنزاغي عرضًا ضخمًا من نادي الهلال السعودي، الذي يسعى للتعاقد معه مقابل 30 مليون يورو سنويًا لقيادة الفريق بدءًا من كأس العالم للأندية المقبلة.

ووفقًا لموقع "كالتشو ميركاتو"، فإن إنتر بدأ بالفعل في دراسة البدائل المحتملة لخلافة إنزاغي، وقد وقع الاختيار على الإسباني سيسك فابريغاس، الذي خطف الأنظار بعد تقديمه موسمًا تدريبيًا مميزًا مع فريق كومو في الدوري الإيطالي.

واستبعد مسؤولو إنتر أسماء بارزة مثل فينتشنزو إيتاليانو مدرب بولونيا، الذي بات قريبًا من تمديد عقده بعد تتويجه بكأس إيطاليا، إضافة إلى ماسيميليانو أليغري الذي يُرجح عودته إلى ميلان.

وكان اسم فابريغاس قد طُرح سابقًا لتدريب روما، كما ارتبط بتولي المسؤولية الفنية في باير ليفركوزن قبل أن يستقر الأخير على إيريك تن هاغ. ويحظى النجم السابق لأرسنال وبرشلونة وتشيلسي بإعجاب خاص داخل أروقة إنتر، بسبب قدرته الواضحة على تطوير المواهب الشابة، مثل نيكو باز وآسان دياو وأليكس فايي.

وبات مستقبل الجهاز الفني لإنتر على المحك، مع ترقب كبير لما ستسفر عنه الأيام المقبلة في ظل سعي النادي للحفاظ على استقراره الفني وسط العروض المغرية التي تلاحق مدربه الناجح.